Буй Казино (Booi Casino)

Казино Booi функционирует с 2019 года с лицензией Кюрасао 1668/JAZ, которая выступает гарантом надежности и честности со стороны игорного заведения. Официальный сайт казино Буй предлагает игрокам широкий ассортимент азартных развлечений и перевод интерфейса на 5 языков. Доступ к Booi Casino возможен с помощью нашего рабочего зеркала.

Рабочее зеркало Буй казино

Российские гемблеры могут посещать игровые автоматы Booi casino через зеркало. Новые клиенты получают щедрые приветственные бонусы. На данный момент, новичкам выдается +250% на первый депозит и 125 фриспинов для повышения шансов на победу в игровых автоматах. Ассортимент слотов регулярно пополняется и уже насчитывает более 1000 видов. Вход в казино Буй доступен только зарегистрированным пользователям. Вывод средств можно сделать после отыгрыша предоставленных бонусов.

Ключевая информация о Booi Casino:

🌐 Сайт казино www.booi.com ✅ Лицензия № 1668/JAZ 🎉 Основано 2019 🎲 Игры 2000+ 💵 Мин. депозит 5 USD 💶 Мин. выплата 10 USD ⏱️ Сроки выплат 0-2 часа, 24/7 🚀 Лимиты на вывод $7,500/день 💰 Кэш-бонус +250% на первый депозит 🤑 Фриспинов 125 FS 📱 Телефон +14043820303 📧 Email [email protected]

Регистрация в Буй Казино

Игра в демо версиях доступна без авторизации. Чтобы в Booi казино играть на деньги необходимо зарегистрироваться. Пользователю необходимо ввести такие данные, как:

имейл;

валюта игрового кошелька;

никнейим;

пароль для дальнейшей авторизации.

Справка. Следующий важный шаг – это подтверждение регистрации нового аккаунта в онлайн-казино с помощью электронной почты. Выполнив вход в личный кабинет, необходимо заполнить все пустые поля данными гемблера (Ф. И. О., пол и дата рождения, мобильный номер и полный адрес проживания).

Верификация игрового аккаунта

Процедура идентификации личности необходима всем игрокам, которые хотят зарабатывать, играя в игровые автоматы Booi casino и получать свои выигрыши. Первый шаг для верификации – это переход по ссылке из письма, отправленного на указанный имейл. Затем ввести код из смс. Последний этап – прохождение проверки KYC.

Преимущества и недостатки Booi казино

У каждого казино есть свои сильные и слабые стороны. Расскажем о них подробнее, чтобы игроки могли понять, подходит ли им казино Буй для приятного времяпровождения и заработка.

К основным плюсам можно отнести:

красочный, интуитивно понятный интерфейс;

приветственные бонусы для новичков (+250% к сумме депозита + 125 фриспинов);

проработанная система лояльности для клиентов;

наличие кэшбэка, розыгрышей, лотерей и турниров;

эксклюзивные квесты – поставив 20 центов игрок автоматически принимает участие в розыгрыше призов с эквивалентом до 1 000 долларов. Условия отыгрыша отсутствуют;

высокие лимиты на выплаты – до 3 000 долларов в день.

Недостатки казино

У казино Буй есть и минусы, как и во всех игорных заведениях. К ним можно отнести высокий вейджер отыгрыша приветственного бонуса – х20.

Программа лояльности и игровые статусы доступны только постоянным клиентам заведения. Если на аккаунте отсутствует активность в течение 30 дней – статус аннулируется.

Софт и игровые автоматы казино Буй

Ассортимент онлайн-казино насчитывает несколько тысяч слотов от таких известных разработчиков, как:

NetEnt;

Microgaming;

Betsoft;

Pragmatic Play;

Yggdrasil Gaming и многих других.

Гемблерам доступен поиск, результаты которого можно структурировать по производителю, названию слотов, дате добавления на сайт, показателям волатильности или размеру ставки. В подразделе «Слоты» на автоматы устанавливают специальные метки.

Справка. Метка New – новые автоматы, Cup – принимают участие в акционных предложениях, Hot – самые популярные среди игроков, Tournament – турниры.

На отдельной странице можно играть на деньги в рулетку, покер или игры с джекпотом.

Бонусы в Booi казино

Всем новичкам заведение предлагает щедрый приветственный бонус в виде +250% на первый депозит + 125 фриспинов.

Как получить приветственный бонус?

Для активации бонусного предложения, игроку необходимо выполнить несколько действий. Первое – пройти регистрацию в casino Booi. Далее – авторизоваться и внести на депозит любую сумму от 20 долларов и выше. Затем получить бонус, который составит +250% от суммы и будет начислен в течение 24 часов. Максимальная сумма поощрения – 300 долларов.

Правила и условия отыгрыша бонусов

Бонусные начисления нельзя вывести сразу. Их необходимо отыграть на предложенных условиях:

Вейджер для отыгрыша – х20 (отыгрывать нужно общую сумму бонус + депозит). Срок отыгрыша – 5 дней с момента начисления. При играх в слоты на бонус максимальная ставка – 5 долларов.

Важно! Если бонус казино Буй не отыгран в указанный срок или игрок не соблюдает правила отыгрыша – он аннулируется, без права на повторное использование.

Программа лояльности Booi казино

Одно из преимуществ заведения – это привилегии для постоянных игроков, которые точно оценят профессионалы. За регулярные игры и активное пополнение депозита в течение месяца, гемблер может получать определенный статус. Чем выше статус, тем больше процент по кэшбэку на счет.

Wooden Lemur – выдается при пополнении депозита на сумму до 250$. Silver Eagle – назначается при зачислениях до 999$. Golden Alligator – за депозиты до 4 999$. Platinum Elephant – присваивается игрокам, которые внесли на баланс до 9 999$. Diamond Lion – наиболее престижный VIP статус. Его получают только гемблеры, пополняющие депозит на сумму от 10 000$. Отыгрыш кэшбэка в данном случае осуществляется по нулевому вейджеру.

Важно! При отсутствии активности игрового аккаунта сроком 30 дней и более – любой статус аннулируется, несмотря на его уровень.

Пополнение и вывод средств Буй казино

Один из главных параметров, на который игроки обращают внимание при выборе онлайн-казино – это ассортимент платежных систем, а также скорость пополнения депозита и вывода средств.

В данном игорном заведении предложен хороший выбор платежных систем, в том числе электронные кошельки, криптовалюты и банковские карты. Мы рекомендуем использовать 2 первых способа, т.к. они более надежные и процесс верификации через них проходит в разы быстрее. Минимальный размер депозита составляет от 5 долларов и выше (на карты банка – от 10 долларов).

Помните, что вывод средств в казино Booi доступен только через те платежные системы, через которые ранее был зачислен депозит. Сроки вывода занимают от 5 минут до 3-х рабочих дней. На практике – не более 1 часа. Минимальный лимит на выплаты – от 10 долларов. Владельцам VIP-статусов доступен повышенный лимит на вывод – до 7 500 долларов (зависит от конкретного статуса).

Техподдержка казино Буй

При возникновении любых вопросов и проблем, связанных с работой сайта, клиенты могут обращаться за помощью в службу поддержки. Время ожидания ответа – 5-10 минут, работа – круглосуточно. Для ускорения обработки запроса и получения ответа – описывайте ситуацию максимально подробно. Для связи можно использовать:

имейл;

горячую линию;

live-чат.

Рабочее зеркало казино Booi на сегодня

Официальный сайт доступен не всем игрокам. Пользователям, проживающим на территории РФ, портал казино Буй доступен только через зеркало. Найти рабочую версию зеркала можно несколькими способами. Например, обратиться в ТП сайта, найти активный домен в тематических группах или оформить подписку на рассылку актуальных новостей казино Booi. О полной блокировке ресурса можно не переживать. Зеркала создаются регулярно, обеспечивая игрокам полноценный доступ к софту.

Игры и заработок в Booi казино подойдут как новичкам, так и профессионалам. Крупные бонусы, программа лояльности и множество квестов помогут быстрее научиться играть в слоты и получать реальные выплаты.